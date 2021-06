Uomo investito ed ucciso a Foggia mentre attraversava la strada con il suo cane

Un uomo di circa 65 anni è stato investito e ucciso mentre stava attraversando la strada con il suo cane .

E’ accaduto questa mattina in via Sant’Alfonso de Liguori. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Inutile anche l’intervento di un medico che abita nella zona e che ha tentato di praticare un massaggio cardiaco alla vittima. Il cane dell’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’automobile e dopo essere stato liberato è stato trasportato da un veterinario. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Non è la prima volta che un investimento avviene in quel tratto di strada. Un tratto senza semafori e dove nonostante i dissuasori spesso le automobili corrono ad una velocità maggiore di quella consentita dalla legge nel centro abitato.

Fonte TeleBlu