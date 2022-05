Uomo investito dal treno sulla tratta Foggia – Lucera, probabilmente camminava sui binari

Traffico ferroviario interrotto sulla Lucera-Foggia per un incidente verificatosi due ore fa a 3 km dal centro svevo. Un uomo di giovane età che, verosimilmente camminava su un binario della linea ferroviaria, è stato investito dal treno in partenza alle ore 11 sempre da Lucera. Pur avendo azionato i sistemi di sicurezza e allertato il sistema acustico, il macchinista non è riuscito a evitare l’impatto: la vittima deceduta sul colpo. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria e della polizia scientifica per i rilievi del caso.

La circolazione dei treni è al momento interrotta e i convogli sono sostituiti con bus. Assistenza è stata fornita dal personale di Ferrovie del Gargano ai viaggiatori presenti sul treno coinvolto nell’incidente.

Comunicato Stampa di Ferrovie del Gargano