Uomini e Donne, Giovanni Grazioso rivela perché ha lasciato il trono: “Non mi sentivo pronto”

L'ex tronista rompe il silenzio sui social e racconta cosa lo ha spinto a interrompere il percorso nel dating show

L'addio di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne ha lasciato un pizzico di amaro in bocca ai tanti fan del dating show. Dopo aver deciso di lasciare il trono, l'ex protagonista del programma è tornato sui social per spiegare i motivi della sua scelta.

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Nel suo messaggio Instagram, Giovanni ha ricordato anche l'emozione del debutto in trasmissione, confessando quanto fosse speciale per lui partecipare ad una trasmissione che seguiva fin da ragazzo. Ha poi ribadito di aver sempre mostrato se stesso senza filtri, fino ad arrivare alla consapevolezza di non poter proseguire.



«Ci tenevo davvero a questa esperienza, ma a un certo punto ho iniziato a sentire che non mi sentivo pronto», ha scritto.



Per Giovanni, dunque, la priorità adesso è ritrovare se stesso e fare chiarezza sui propri sentimenti, prima di intraprendere una nuova relazione sentimentale.

