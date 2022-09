Uomini e Donne, ex protagonista conferma la gravidanza: “Sono al terzo mese” – FOTO

Sarah Nile, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarà mamma per la seconda volta. Dopo mesi difficili e dopo essersi sottoposta alla procreazione assistita, ecco la lieta notizia diffusa via Instagram: “Dopo un mese d’attese e altri esami abbiamo visto che tutto procedeva e oggi posso finalmente dire con una maggiore serenità nel cuore che sono al mio terzo mese di gravidanza. Ho concepito mio figlio Noah dopo un calvario soprattutto mentale e emotivo con tanti fallimenti e momenti di sconforto, ma alla fine dopo tre anni ce l’ho fatta!”.