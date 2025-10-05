Uomini e Donne anticipazioni: Isabella perde il controllo, bruttissimo gesto in studio!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web annunciano colpi di scena a non finire. L’ultima registrazione è iniziata con Maria De Filippi che ha chiamato a sedere al centro dello studio Mario Lenti e le due donne che sta vedendo Cinzia e Isabella. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un episodio incandescente che rimarrà nella memoria dei telespettatori di Uomini e Donne. Isabella ha perso letteralmente la ragione ma non con Mario ma bensì con Cristian, con il quale è scoppiata una furiosa discussione. La dama del trono over ha preso letteralmente a schiaffi il cavaliere al termine di un chiarimento rimasto in sospeso. Dopo la vivace discussione, i due hanno deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani piange per Mario

Ma le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5 non sono ancora terminate. Gemma Galgani è tornata nuovamente protagonista delle vicende del trono over. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, la dama di Torino ha pianto a dirotto per Mario, che avrebbe deciso di prendere le distanze da lei. La donna non sarebbe riuscita a dimenticare le attenzioni del cavaliere, tanto da chiedergli una seconda chance che lui ha negato. Nel corso dell’ultima registrazione c’è stato un confronto tra Federico ed Agnese. Quest’ultima ha accusato il cavaliere di non essere sincero nei suoi confronti, confermando la sua decisione di troncare la loro conoscenza.