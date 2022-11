‘Uno spazio per te’, sportello di ascolto per persone LGBT+ dell’Arci

il Ruolo Terapeutico – Gruppo di Foggia e l’Arci Comitato Territoriale Foggia promuovono uno sportello di ascolto per persone LGBT+ denominato

“Uno Spazio per Te”

Poter vivere liberamente e armonicamente il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere è uno dei diritti fondamentali della persona, sancito dall’Art. 3 della nostra Carta Costituzionale (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali). L’appartenenza ad una minoranza sessuale e/o di genere, così come l’aver vissuto esperienze negative per il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere, sono esperienze che possono compromettere il benessere individuale e segnare lo sviluppo, di un’identità positiva, la percezione di sé e le relazioni interpersonali sia sul piano affettivo, sia in ambito lavorativo e sociale.

L’intento dello Sportello è proprio quello di aiutare, sostenere e accompagnare la persona in un percorso di comprensione e accettazione di sé e dei propri desideri soprattutto in quei momenti delicati in cui prevale la sofferenza e il disagio.

Un elemento imprescindibile è la fortissima valenza sociale del tema e in tal sensol’impegno del Ruolo Terapeutico di Foggia e dell’ARCI è a tutti i livelli: nella clinica, nella formazione e nella politica alla lotta allo stigma, alle discriminazioni, a tutte le forme di esclusione e di ostracismo nei confronti delle persone LGBTQ+.

“Uno Spazio per te” vuole essere un luogo sicuro e delicatamente attento alla sofferenza e/o disagio delle persone che vi si rivolgono; uno spazio di ascolto, accoglienza e condivisione all’interno del quale trovare professionisti che offrono sostegno alle difficoltà e al disagio; uno spazio in cui poter finalmente incontrare se stessi, la propria interiorità ferita e cominciare a dare voce alla propria storia.

“Uno Spazio per te”, si propone anche, nella massima riservatezza e rispetto,come spazio di discussione, accoglienza e ascolto dove, adolescenti, giovani adulti e famiglie, potranno condividere pensieri, emozioni ed esperienze di vita; comeluogo dove organizzare eventi culturali e dibattiti inerenti tematiche di identità di genere e orientamento sessuale con espertə provenienti da altre esperienze.

Allo sportello si può accedere liberamente, previo appuntamento telefonico, e saranno garantiti tre incontri gratuiti con professionisti esperti in tematiche LGBT+; dopo i tre incontri preliminari, si può decidere di proseguire con un percorso di psicoterapia che sarà proposto a tariffe calmierate rispetto a quelle di mercato.

Responsabile dello Sportello di Ascolto è il Dott. A. Santoro Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, esperto di tematiche LGBTQ+.

Foggia 04.11.2022

Il Presidente Arci Comitato

Provinciale Foggia

Domenico Rizzi