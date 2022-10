Uno dei misteri del Gargano. “Uria” la città introvabile!

Il Gargano è ricco di misteri e storie con le quali si potrebbero scrivere libri e sceneggiature degne dei più grandi scrittori e registi del mondo. Tra Arcangeli, Madonne brune, personaggi mitologici, terremoti e maremoti ci mancava solo la scomparsa di un antica città: la città di Uria.

Quello che abbiamo a disposizione sono solo poche informazioni, senza nessun riferimento scientifico, le quali la vogliono fondata dai cretesi che, spinti da una tempesta, giunsero sulle coste della puglia mentre tornavano a Creta. Secondo la leggenda la città ebbe un importante sviluppo grazie al suo porto e divenne molto potente tanto da possedere un proprio conio e una buona flotta.

Ma dove era localizzata Uria?

La localizzazione è incerta e questo a causa di diversi motivi:

-Innanzitutto l’ esistenza in contemporanea di tre città con lo stesso nome o quasi: jria nella Campania, Hjria nella Messapia, e Uria nel Gargano.

-Le ipotesi sulla sua ubicazione da studiosi e storici sono contraddittorie.

-Tali ipotesi non sono documentate o perlomeno supportate da mezzi rigorosamente scientifici come scavi, ritrovamenti di monumenti o utensili.

-L’assoluta mancanza di notizie circa l’epoca della nascita e della scomparsa.

Le diverse teorie circa la sua localizzazione possono riassumersi in questo modo:

Il Cluver pone Uria presso Manfredonia;

F.Briet a Manfredonia;

E. Bacco a Vieste

Keller pone due città di nome Uria, una tra “Siponto e il monte” e una a Rodi garganico;

Manicone e Del Viscio nei pressi del Lago di Varano;

D’addetta la pone nella piana di Carpino.

Senza voler affrontare le diverse teorie, per diritto di cronaca, bisogna riconoscere che gli studiosi, anche senza importanti riscontri scientifici, accreditano la teoria di Manicone, Del Viscio e D’addetta come le più fondate. In questo millenario mistero si sono aggiunti anche interpretazioni topografiche che pongono Uria in diverse posizioni geografiche del Gargano, tra cui appunto Manfredonia, Siponto e lago di Varano.

A noi non resta che viaggiare con la fantasia, agli studiosi invece, di continuare le ricerche per risolvere questo mistero tutto Garganico.

Fonti: Eugenio Cipriani “ Uria garganica: origine, ubicazione, vicende e scomparsa; Archivio storico pugliese: 3. congresso storico pugliese e del convegno internazionale di studi garganici : Foggia 25-29 ottobre 1953 : atti. – Bari : Cressati. – Ili. ; 24 cm. A. 6, fase. 1-4 (gen. – dic. 1955).

Foto: David Rumsey Map Collection

Tratto da Storie Patorie