Universo Salute – Opera Don Uva: “Obiettivo rendere Covid free le sedi in un mese”

A seguito di un protocollo d’intesa con la Asl FG, dalla prossima settimana, presso la struttura di Foggia di Opera Don Uva – Universo Salute avrà inizio la somministrazione del vaccino anti-Covid per pazienti e operatori sanitari.

La novità importante riguarda l’accoglimento delle richieste recentemente formulate dall’avv. Luca Vigilante, vice presidente esecutivo di Universo Salute – Opera Don Uva, in relazione alla possibilità di rendere autonomo il processo di inoculazione del vaccino mediante la propria organizzazione, al fine di velocizzare tale processo.

Intanto giungono buone notizie anche dalla sede di Potenza, in cui il suddetto modello di organizzazione è già in fase avanzata. L’obiettivo, da raggiungere nell’arco di un mese, è quello di rendere Covid free mediante il vaccino le sedi di Opera Don Uva – Universo Salute, a tutela dei pazienti in carico oltre che di tutti gli operatori sanitari.