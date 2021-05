Unioncamere. “L’elezione di Damiano Gelsomino è di buon auspicio per la futura collaborazione operativa nella delicata e strategica fase attuale” le parole di Campo

L’elezione di Damiano Gelsomino alla guida di Unioncamere Puglia è di buon auspicio per il futuro della collaborazione operativa sui temi di comune interesse, oltre a riempirmi di gioia per la lunga e profonda amicizia che ci lega.

La nostra costante interlocuzione sul sistema infrastrutturale, la costruzione di reti imprenditoriali, la positiva relazione tra istituzioni e sistema camerale e imprenditoriale troverà nuove e più produttive opportunità di cooperazione nella delicata e strategica fase che stiamo vivendo.

Nel nostro comune orizzonte c’è l’attuazione, quota parte, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la programmazione dell’impiego dei fondi europei per il periodo 2021-2027.

In queste cornici normative e finanziarie sono certo di trovare in Damiano Gelsomino un interlocutore attento alle nuove esigenze di più ampia sostenibilità ambientale e sociale delle attività imprenditoriali, di maggiore sostegno all’emersione dei talenti e delle energie dei giovani e delle donne, d’innovativa promozione delle produzioni che ci identificano e qualificano in Italia e all’estero.

La pandemia, oltre ad aver stressato comunità e imprese, ha fatto emergere la necessità di una nuova e diversa normalità alla cui costruzione sarà un piacere lavorare con Damiano Gelsomino.