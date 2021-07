UniFg presenta un nuovo corso di laurea

Il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia presenta il nuovo corso di laurea pensato per chi vuole approfondire i temi della PA e della Progettazione.

La presentazione online (https://eu.bbcollab.com/guest/c37e7e47ce854757b7794023385a4864) di SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE (L-16) è in programma oggi (giovedì 15 LUGLIO) alle ORE 18 con incontro con gli stakeholder (Sindaci, Pubblica Amministrazione, rappresentanti Terzo Settore).

Il Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione si propone di andare incontro alle esigenze del futuro mercato del lavoro nazionale, formando figure professionali che potranno essere inserite all’interno delle filiere più promettenti in termini di fabbisogno di occupati, come quella del commercio, sei servizi pubblici e privati e della sanità. Inoltre, l’offerta formativa del CdS intende rispondere all’esigenza di rinnovamento di conoscenze che attraversa tutti i settori e, in particolare, la pubblica amministrazione, dove si ci aspetta un ampio turnover degli occupati.

L’obiettivo del corso è quello di dare ai suoi studenti tutti gli strumenti utili ad affrontare con successo le grandi possibilità che il nuovo programma PA digitale sta lanciando e prepararli a sostenere tutte le procedure selettive collegate alla nuova impostazione del pubblico impiego e di tutte le aziende che con la PA hanno rapporti continuativi.

Il Dipartimento di Economia vuole quindi favorire l’inserimento dei laureati in diversi e molteplici contesti settoriali, aziendali e professionali, con particolare riferimento al contesto delle amministrazioni pubbliche (funzioni organizzative e amministrative nelle amministrazioni centrali e periferiche), dell’economia sanitaria (funzioni amministrative nelle cliniche pubbliche e private, funzioni amministrative e manageriali di livello base nella filiera farmaceutica), del terzo settore (funzioni organizzative e amministrative nelle organizzazioni no profit).