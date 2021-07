Unifg da record: primo Ateneo del sud per tasso di occupazione e secondo in Italia per nuovi CdS

Un’analisi del Sole24Ore sulle università italiane ha messo in evidenza gli importanti risultati raggiunti dall’Università di Foggia che, confrontata con tutti gli atenei italiani censiti, spicca per tasso di occupazione e numero di nuovi Corsi di Studio. La classifica, pubblicata dal quotidiano nazionale il 26 luglio, ha preso in considerazione l’ultimo rapporto AlmaLaurea e i dati forniti anche dalle università non censite dall’agenzia di report. L’intento è quello di fornire ai futuri studenti tutti gli strumenti per fare la scelta giusta.

L’Unifg, che nell’ultimo anno ha conquistato importanti posizioni nei ranking nazionali e internazionali, dimostrando una crescita esponenziale di servizi e opportunità, risulta quindi essere una validissima scelta per il futuro dei giovani. Sebbene la condizione lavorativa del nostro paese non sia rosea, i dati riportati dal Sole24Ore dimostrano che l’università è un ponte importante per il mondo del lavoro. Al Sud, secondo la classifica stilata, l’università che più di tutte garantisce una soddisfazione lavorativa è proprio l’Università di Foggia. Con una percentuale di 72,4 relativa all’occupazione dei laureati triennali ad 1 anno dalla laurea, l’Unifg è in vetta alla classifica, superando anche gli atenei del sud più antichi. Un risultato importante e una grande soddisfazione per l’ateneo dauno che, negli ultimi anni, molto ha investito in orientamento e terza missione. Tironici, attività di placement e contatto diretto con il mondo del lavoro sono infatti centrali nell’offerta formativa di ogni dipartimento.

Proprio l’offerta didattica, poi, ha permesso all’Unifg di raggiungere un altro importante risultato, sottolineato nello stesso report del quotidiano economico. Con il lancio di un nuovo dipartimento e dieci nuovi Corsi di Studio per l’anno accademico 2021-2022, l’Università di Foggia risulta essere la seconda in Italia per numero di CdS. L’aumento esponenziale del numero di corsi di laurea rende quindi l’ateneo foggiano ancor più attrattivo e punto di riferimento per l’intero sud Italia e non solo. L’Unifg dà, di fatto, l’opportunità di scegliere tra Dipartimenti e Corsi di Studio relativi ad ogni campo del sapere, dando la possibilità agli studenti del Sud di rimanere vicini e formarsi nel modo migliore.

Gli autori dell’analisi pubblicata dal Sole24Ore hanno preso in considerazione i 73 atenei censiti da AlmaLaurea (sottoforma di tasso di occupazione a 1 anno dei laureati triennali del 2019 che non proseguono gli studi e di quello a 5 anni dei laureati magistrali o a ciclo unico del 2015), estendendo l’indagine alle realtà accademiche, pubbliche e private, non censite da AlmaLaurea ed utilizzando i dati forniti dagli uffici placement.

Negli ultimi mesi tutti i risultati raggiunti da Unifg sono stati puntualmente raccolti e riportati nella sezione del sito Unifg dedicata.

Tutti gli altri dati, nel dettaglio, sono anche riportati su UnifgMag.