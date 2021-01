Un’ambulanza da Manfredonia a Dakar… con amore

È arrivata pochi minuti fa al porto di Salerno per essere imbarcata con destinazione Dakar un’ambulanza donata dall’APS Quadrifoglio di Manfredonia agli studenti dell’Università di Medicina in Senegal.

Da chi è partita l’idea? “Da un senegalese che vive a Manfredonia – spiega Antonio Valente, presidente dell’APS Quadrifoglio – Ci ha raccontato che nella sua terra per accompagnare le donne in gravidanza in ospedale, le ‘caricano’ su muli oppure le prendono in braccio e le portano a piedi”. “A volte si stenta a credere che certe cose accadano nella realtà, ma è così. In quei luoghi non hanno nemmeno acqua potabile e spesso neanche un tetto sopra la testa”.

Racconti che sembrano provenire da altre epoche, invece si tratta semplicemente di altre latitudini. Storie che hanno profondamente toccato Valente.

“Come associazione stiamo rinnovando il nostro parco ambulanze e abbiamo pensato di donarne una delle nostre proprio al Senegal. Abbiamo contattato il Centro Universitario di Dakar e poi, grazie ai miei collaboratori, abbiamo organizzato il viaggio”.

“Siamo sicuri che sapranno farne buon uso”, ha concluso emozionato Antonio Valente.

Un gesto nobile quello dell’APS Quadrifoglio di Manfredonia a favore della comunità senegalese, che rende orgogliosa anche la nostra città.

di Maria Teresa Valente