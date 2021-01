Un’altra lunga trasferta. RisparmioCasa Vitulano C5 di scena a Gubbio.

Archiviata la vittoria contro il Futsal Capurso, il RisparmioCasa Vitulano C5 si è subito catapultato nel preparare al meglio un’altra trasferta molto lunga.

Sabato 23 Gennaio, alle ore 16, i sipontini saranno di scena a Gubbio per disputare la gara valida per la 2° giornata del girone di ritorno.

La squadra Umbra ha giocato lo stesso numero di partite dei biancocelesti, ed anche loro dovranno recuperare l’unico match non disputato nel girone di andata contro il Futsal Cobà. Eugubini che tra le mura amiche hanno ottenuto tre vittorie ed un pareggio e che all’andata furono gli unici, insieme alla Tombesi, a fermare la corsa lanciatissima degli uomini di Mister Monsignori, pareggiando per 2-2 al Palascaloria.

Wagner Leite e soprattutto Bernardo Di Fonzo i pericoli maggiori del Gubbio. Dieci le reti segnate dal brasiliano, mentre è capocannoniere del girone l’argentino Di Fonzo. Da non sottovalutare, però, il resto della rosa in cui spiccano Martella, Bicaj e Carlopio. Non sarà del match il portiere Tomassini, espulso nella sconfitta contro il Cobà.



RisparmioCasa Vitulano C5 che, invece, si presenta al completo con Ramirez recuperato ed il rientro di Boutabouzi che ha scontato il turno di squalifica. La squadra ormai è consapevole delle proprie forze e sa benissimo che vincere in terra umbra può rappresentare un passo davvero importante per quelli che sono gli obiettivi stagionali.



JOUAD BOUTABOUZI: “Sabato sono rimasto fuori per scontare la squalifica, ma ho visto la squadra molto bene, siamo stati bravi a mettere in campo tutto quello che avevamo studiato in settimana. Sapevamo che nei primi 20 minuti dovevamo avere tanta pazienza e cosi è stato, nel secondo tempo poi loro hanno sofferto il nostro ritmo e abbiamo portato a casa la vittoria.



Sabato a Gubbio giocheremo su un campo molto piccolo, loro sono una squadra che ha messo in difficoltà tutti, compreso noi nella gara di andata. Dobbiamo scendere in campo concentrati dal primo all’ultimo minuto di gioco perchè su quel campo non sono ammesse distrazioni, c’è il rischio di prendere tanti gol, ma stiamo lavorando tanto anche su questo. Il nostro obiettivo è continuare a vincere”.



SABATO 23 GENNAIO ORE 16 GUBBIO

VIS GUBBIO – RISPARMIOCASA VITULANO C5

PREVISTA DIRETTA STREAMING



