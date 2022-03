“Un’altra buona occasione per Manfredonia: è ora di Amministrare”

Un’altra buona occasione per Manfredonia: è ora di Amministrare.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.

In particolare, a tale scopo, sono stati identificati tre cluster di intervento, suddivisi in due avvisi pubblici di invito a manifestare interesse.

Al primo avviso, relativo al cluster 1 (realizzazione di nuovi impianti) e al cluster 2 (rigenerazione impianti esistenti), possono partecipare esclusivamente i Comuni Capoluoghi di Regione o Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e i Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti. L’importo complessivo massimo del finanziamento che ciascun Comune potrà richiedere è determinato in ragione della popolazione residente: il massimo contributo che può essere richiesto è di 2.500.000€ e ogni ente può presentare massimo n. 2 proposte di intervento di cui almeno una afferente al Cluster 1.

Il secondo avviso, relativo al Cluster 3, è invece destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive.

Entrambi gli avvisi hanno come scadenza il 22 aprile 2022 alle ore 12.

In virtù di quanto innanzi esposto, invitiamo l’Amministrazione comunale a presentare una progettualità in grado di intercettare questi fondi: la rigenerazione di aeree abbandonate e lo sviluppo dello sport devono essere considerati come obiettivi strategici da raggiungere quanto prima.

Molo 21 continuerà a essere presente.

Molo 21 continuerà a stimolare e vigilare l’operato dell’Amministrazione comunale.

Molo 21 continuerà, nell’ottica di un’opposizione leale e costruttiva, a segnalare all’Amministrazione tutte le opportunità in grado di favorire la crescita e lo sviluppo della nostra amata Città.

Matteo Trotta – Molo 21