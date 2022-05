Un’altra attrice porno cerca successo in politica: “Ma hanno detto no”

Dopo il caso della “dominatrice” hot nella lista di Azione a Como che hanno portato il segretario del partito Carlo Calenda a uno stop al nome candidata, a “Zona Bianca”, nota trasmissione Mediaset di Rete4, l’attrice hard Priscilla Salerno ha spiegato di aver vissuto una situazione simile.

La pornostar salernitana voleva candidarsi alle elezioni comunali della sua città, ma non è stato possibile.

“Non ho ucciso nessuno. Mi spoglio? E quindi?”, dice al programma condotto da Giuseppe Brindisi.

“Avrebbero voluto candidarmi come sindaco ma non avevo le competenze, quindi per questo ho deciso di partire dal basso presentando la mia candidatura a consigliera comunale. La cosa più brutta che mi sono sentita dire dal candidato sindaco è stata: non è etico avere una pornostar nella mia lista”.