“Una vita da Social” la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori approda a San Severo (FG).

Dopo aver attraversato lo stivale. il truk della Polizia di Stato nella giornata di ieri proveniente da Andria, è giunto a San Severo (FG).

Il mezzo allestito con un’aula didattica multimediale, ha fatto sosta in Via Martiri di Cefalonia presso il Palazzo Nuovo di Città; gli operatori della Polizia Postale con il Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Puglia, insieme alla Responsabile dell’Ufficio Minori e dello Psicologo della Polizia di Stato della Questura di Foggia, hanno incontrato in modo cadenzato oltre 250 studenti, genitori e insegnanti, affrontando i temi della sicurezza online, spaziando dall’ambito giuridico a quello psicologico.

Agli studenti è stato anche consegnato il libro “Cuori Connessi” che rientra nella campagna formativa per il corretto utilizzo della rete.