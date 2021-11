“Manfredonia è sempre stata considerata soltanto un trampolino di lancio per carriere personali, dalla sinistra che l’ha governata negli ultimi decenni.



Una sinistra che ha assistito passivamente al progressivo smantellamento dell’ospedale De Lellis, un fiore all’occhiello che meritava invece di essere potenziato, per l’utenza decuplicata nei mesi estivi: ma le logiche di partito e della coalizione, la volontà di non disturbare i manovratori a Bari nemici dei cittadini ma amici e sodali di una classe dirigente inadeguata e indegna, hanno sempre prevalso sugli interessi della comunità.



Una sinistra che da decenni ormai ha preso in giro e continua a farsi beffe dei cittadini, anche per la crescita infrastrutturale che solo un aeroporto operativo come il Gino Lisa di Foggia, e un porto dalle potenzialità enormi come quello di Manfredonia, potrebbe garantire: invece sono state e continuano ad essere considerate le cenerentole di Puglia, con il silenzio- colpevole assenso delle stesse persone che adesso si presentano come paladine della svolta, rinnovamento e del cambiamento.



Una sinistra prigioniera del proprio passato, e che proprio per questo non potrà mai tirare fuori Manfredonia dalle sabbie mobili del presente, di una crisi economica deflagrante e di un degrado etico e morale scandaloso. E non potrà mai traghettarla verso il futuro.



Una sinistra che ha dilapidato nei decenni centinaia di milioni di euro che avrebbero dovuto cambiare per sempre il volto e la storia della nostra città, per mancanza di una visione strategica e di una prospettiva vera, di lungo periodo e non schiacciata sull’interesse e sull’elezione del momento. Una sinistra che ha prodotto soltanto macerie e disoccupazione e desolazione, non sviluppo duraturo e speranze e opportunità per i giovani.



Una sinistra che è causa, e certamente non soluzione, di tutte le emergenze e le criticità che Manfredonia vive, con affanno e preoccupazione.



Una sinistra che ha portato Manfredonia sul baratro, mai raggiunto prima. E che può solo darle il colpo di grazia.

Una sinistra che ha dimostrato in tutti i modi, purtroppo, la propria incapacità di amministrare e governare Manfredonia, legata solo dalla voglia di poltrone e dal potere da spartire e conservare.



Una sinistra preoccupata solo dei profughi da smistare in massa a Borgo Mezzanone, e non di una comunità alle prese con continue e sempre più drammatiche emergenze.



UNA SINISTRA DALLA QUALE DOBBIAMO SALVARE MANFREDONIA. INSIEME A VOI, GRAZIE A VOI CITTADINI CHE AMATE MANFREDONIA, CHE VOLETE IL BENE DI MANFREDONIA E NON LA SUA FINE. Noi votiamo ed invitiamo a votare GIANNI ROTICE”.



Manfredonia, 17 novembre 2021

Fratelli d’Italia Manfredonia