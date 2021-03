Una silenziosa ma assordante protesta degli LSU di Manfredonia

Una silenziosa ma assordante protesta si è tenuta questa mattina nel chiostro di palazzo San Domenico, dove alle 11 in punto una cinquantina di LSU si sono radunati per manifestare il proprio disappunto per la mancata stabilizzazione. I lavoratori socialmente utili, ognuno con un cartello sul petto da cui si evinceva il motivo della protesta, sono stati 5 minuti fermi ed in silenzio. Al termine, è esploso fragoroso un applauso al grido di “noi esistiamo!”. Presente questa mattina nel chiostro anche il Consigliere Regionale di Lucera, Antonio Tutolo, che si è attivato presso la Regione Puglia per venire a capo della vicenda giunta ad un punto critico e che vede 119 LSU in attesa di stabilizzazione da una parte e dall’altra le istituzioni coinvolte che s’interrogano sul da farsi.