“Una scuola come tante, un anno come pochi” il commovente video di un anno scolastico “particolare” della Scuola Don Milani

Una scuola come tante, un anno come pochi. Tutto scorre alla Scuola Don Milani di Manfredonia, tra nuove regole e vecchie abitudini, senza perdere mai il sorriso. Cercando di far vivere agli alunni un anno come tanti, una scuola come poche.

DON MILANI 2020/21