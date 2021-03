Una rotatoria intitolata a Belen: succede a Foggia

Tutto cominciò quando il duo foggiano Pio e Amedeo, durante la divertente trasmissione di Italia 1 Emigratis, scroccò (senza troppi giri di parole) 600 euro a Belen Rodriguez e al fidanzato dell’epoca, il campione del mondo di MotoGP Andrea Iannone.

Era il 2017 e con quei soldi i simpaticissimi Pio D’antini e Amedeo Grieco realizzarono uno spazio verde all’altezza della rotatoria di via Parini, all’ingresso del quartiere Cep nella periferia di Foggia, dove sono cresciuti.

“L’augurio è che diventi il giardino di un intero quartiere”, avevano detto speranzosi il giorno dell’inaugurazione, con tanto di taglio del nastro alla presenza del sindaco Franco Landella.

In realtà, da quel giorno le cronache social raccontano di un verde non proprio amorevolmente adottato, ma in compenso ci ha pensato Google Maps ad ‘adottare’ la rotonda intitolandola ufficialmente alla soubrette ed al suo ex, ed ora sulle mappe di Foggia è possibile trovare la ‘Rotatoria Belen Rodriguez e Andrea Iannone’.

Chissà cosa direbbe Belen se sapesse che anziché esserle dedicata una statua, come per Manuela Arcuri, le è stata intitolata una rotatoria. E, soprattutto, se avrebbe da obiettare sul suo nome ‘scolpito’ nella toponomastica insieme a quello di una sua ex fiamma. Ma dopotutto, non c’è nulla di cui scandalizzarsi. In fondo, la rotatoria è adiacente a via Giovanni Boccaccio, che nel suo Decameron ha raccontato storie ben più pepate!

di Maria Teresa Valente