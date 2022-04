Una prima assoluta per Zdenek Zeman nei playoff e un avversario scomodo per il Calcio Foggia 1920: la Turris

Una prima assoluta per Zdenek Zeman nei playoff e un avversario scomodo per il Calcio Foggia 1920: la Turris. Ecco come si articolerà il cammino dei rossoneri negli spareggi promozione, domenica prima sfida in casa.