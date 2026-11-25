25 novembre Una nuova sede per il centro antiviolenza a Manfredonia

Siglato l'accordo tra ambito territoriale sociale e Asl Foggia

25 NOVEMBRE, UNA NUOVA SEDE PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA A MANFREDONIA: SIGLATO L’ACCORDO TRA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE E ASL FOGGIA

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta e l’ASL Foggia annunciano la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per l’attivazione di uno Sportello Antiviolenza presso le strutture del Distretto Sociosanitario di Manfredonia, in via Barletta, oggi Casa di Comunità, destinato ad accogliere le attività del Centro Antiviolenza (CAV) in una nuova e più adeguata collocazione.

L’accordo prevede la messa a disposizione di due ambienti distinti, destinati alle attività di prima accoglienza, ascolto, sostegno psicologico e consulenza specialistica. Una nuova sistemazione che offrirà al CAV locali più adeguati, funzionali e riservati, nei quali sarà possibile svolgere contemporaneamente le diverse attività, garantendo una maggiore tutela della privacy delle donne che chiedono aiuto.

Il risultato nasce da un percorso istituzionale avviato su iniziativa dell’Assessora al Welfare e Cultura di Manfredonia e Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale, Maria Teresa Valente, che aveva formalmente rappresentato all’ASL Foggia la necessità di individuare una nuova collocazione per il Centro Antiviolenza, attualmente ospitato al piano terra degli uffici dei Servizi Sociali.

A quella richiesta è seguito un confronto costante tra l’Ambito Territoriale Sociale e l’Azienda sanitaria, fino all’individuazione di una soluzione condivisa. Nei giorni scorsi, Daniela Gentile, Presidente del Centro Antiviolenza “Rinascita Donna” dell’Ambito Territoriale, ha effettuato un sopralluogo insieme alla dottoressa Carmela Fiore, Direttrice del Distretto Sociosanitario di Manfredonia, esprimendo grande soddisfazione per gli spazi individuati.

Il protocollo è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, composto dagli Assessori Maria Teresa Valente per Manfredonia, Lea Basta per Monte Sant’Angelo, Raffaella Santoro per Mattinata e Nicola De Martino per Zapponeta. L’accordo è stato sottoscritto dalla Direttrice Generale dell’ASL Foggia, Tiziana Dimatteo, e dal Sindaco Domenico la Marca, in qualità di legale rappresentante del Comune di Manfredonia, Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale.

“Quando una donna trova il coraggio di chiedere aiuto, anche il luogo in cui viene accolta può fare la differenza”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “È da questa consapevolezza che è nata la mia richiesta all’ASL. Gli ambienti attualmente utilizzati dal Centro Antiviolenza non garantiscono condizioni ottimali per lo svolgimento contemporaneo delle diverse attività. Avevamo bisogno di spazi più adeguati, nei quali le donne potessero raccontare la propria storia senza il timore di essere ascoltate o viste da altre persone. La riservatezza non è un dettaglio, ma una condizione fondamentale per costruire fiducia e sentirsi protette. Sono particolarmente soddisfatta che questa richiesta abbia trovato una risposta concreta, grazie alla sensibilità e alla collaborazione dell’ASL Foggia e, in particolare, della dottoressa Carmela Fiore”.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della rete antiviolenza del nostro territorio”, dichiarano congiuntamente gli Assessori Basta, Santoro e De Martino. “La collaborazione tra i quattro Comuni e l’ASL ci consente di migliorare la qualità dei servizi e di offrire alle donne dell’intero Ambito luoghi e percorsi di accoglienza sempre più accessibili e adeguati ai loro bisogni”.

“Le Case di Comunità devono essere luoghi di prossimità, nei quali i bisogni sanitari e sociali possano trovare risposte integrate”, sottolinea la dottoressa Carmela Fiore. “L’attivazione dello Sportello Antiviolenza rafforzerà il collegamento tra i servizi territoriali, offrendo alle donne ambienti più funzionali e riservati, nei quali trovare ascolto, sostegno e accompagnamento”.

L’intesa, sottoscritta dalla Direttrice Generale dell’ASL Foggia, Tiziana Dimatteo, conferma l’attenzione dell’Azienda sanitaria verso il rafforzamento della rete territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e l’importanza della collaborazione con le istituzioni locali.

La nuova collocazione consentirà al Centro Antiviolenza di svolgere le proprie attività in ambienti maggiormente adeguati alle esigenze delle donne e delle professioniste che quotidianamente le accompagnano, favorendo anche una più stretta collaborazione con i servizi sanitari distrettuali e i servizi sociali dei quattro Comuni.

L’effettivo trasferimento delle attività avverrà a seguito della definizione degli ultimi adempimenti tecnici e organizzativi previsti dal protocollo.

Un risultato che assume un significato particolare proprio nella giornata del 25 novembre, perché contrastare la violenza significa anche garantire luoghi sicuri, servizi adeguati e istituzioni capaci di trasformare gli impegni in risposte concrete.