Una marea rosa a Manfredonia, Rotice: “Emozionato”

Uno tsunami d’amore che come Primo Cittadino mi ha travolto, emozionato, inorgoglito. Più di 2000 le persone (di ogni età) che stamattina hanno preso parte alla 5^ Camminata in Rosa che punta a sensibilizzare la prevenzione e la lotta contro il tumore al seno. Quando la solidarietà chiama, Manfredonia risponde sempre presente ed alla grande.

Una marea rosa ha invaso le strade della città per testimoniare la vicinanza a chi sta combattendo ed ha combattuto contro questa malattia che non è invincibile e non dev’essere più un tabù per le donne. Grazie a UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale per l’organizzazione ed alle tantissime associazioni ed imprese del territorio che hanno supportato la lodevole iniziativa patrocinata da Città di Manfredonia.

Questo percorso deve proseguire tutti i giorni dell’anno perché la prevenzione ed il sostegno a chi lotta contro il cancro non deve mai fermarsi, soprattutto sul fronte della scienza e della ricerca.

Un pensiero speciale a Salvatore, Flavio e Valeriano, marito e figli di Michela Lauriola, insegnante di sostegno volenterosa e di spessore deceduta pochi mesi fa, che fino all’ultimo si è interessata dei suoi ragazzi, nonostante il brutto male non l’abbia risparmiata in termini di sofferenza.

Di questa straordinaria giornata resterà traccia indelebile attraverso l’acquisto di una barca a remi, “Dragon Boat”, che permetterà, attraverso la pagaiata, un’azione terapeutica per le donne operate al seno.