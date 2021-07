Una leggera anzi “leggerissima sera” a Peschici

S’intitola “leggerissima sera”, lo spettacolo musicale itinerante ideato ed organizzato dal Team capitanato da Francesco D’arenzo, “Sotto Questo Sole”, la Guida Turistica dell’Estate Peschiciana 2021, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.

L’evento, patrocinato da 12 inserzionisti pubblicitari locali, andrà in scena nella “Perla del Gargano”, mercoledì 14 luglio alle ore 21:30, con partenza da Via Montesanto.

Con il quartetto, “Gargan Frizz”, le Majorette dell’Asd “Athletic Club Peschici” e speciali amici, nelle vesti di distributori di gadget, il corteo si snoderà per le vie principali del paese, per ben 2 ore.

Il divertimento è assicurato!

Peschici c’è.