Una due-giorni in piazza per celebrare i “costruttori di comunità”, successo per la XV Festa del Volontariato

Entusiasmo tra i volontari negli stand e grande partecipazione dei cittadini alla manifestazione organizzata dal CSV Foggia. Il Presidente Pasquale Marchese: “Abbiamo celebrato gli operai della solidarietà che hanno fatto del dono il loro stile di vita. Presto nuove feste in provincia”.

Grande partecipazione alla XV edizione della “Festa del Volontariato” del CSV Foggia. In un caldo weekend di maggio, sono state circa 50 le associazioni presenti in piazza, protagoniste di una lunga maratona di solidarietà e promozione. Centinaia i volontari che hanno animato gli stand e presentato le attività delle rispettive realtà associative ai cittadini che hanno scelto di restare in città e conoscere da vicino il mondo del Terzo Settore di Capitanata.

Non sono mancati i momenti di riflessione e approfondimento che hanno registrato sempre numeri importanti in platea. Oltre 40 gli studenti che hanno partecipato al “Dona quiz” di ADMO e AVIS condotto da Michele Norillo e hanno assistito al dibattito “Donare: un atto d’amore” a cura delle stesse associazioni e dell’AIDO. A seguire, è stato presentato il concorso per giovani talenti “Arte per la vita”.

Nel pomeriggio di sabato, sono stati tre i momenti di confronto organizzati in collaborazione con le associazioni: “Legami che fanno bene. Costruire reti per il cambiamento sul territorio di Foggia”; il talk show “Chiaro di Luna” su “Pubblica Amministrazione e Terzo Settore: coprogrammazione e coprogettazione” e la tavola rotonda “Fermenti associativi per un rilancio della città”: tutti molto apprezzati.

In serata, le volontarie e i volontari dell’Ass. Ethnos hanno animato la piazza con danze e musica.

Domenica mattina, nonostante le alte temperature, l’area convegni si è riempita per assistere alla tavola rotonda “Emergenza Ucraina, aiuti e accoglienza. L’impegno del Terzo Settore”, con la partecipazione della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia ed Intersos; nel pomeriggio, è stato organizzato un momento di approfondimento sul tema “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: indicazioni operative”; a seguire, tavola rotonda finale su “Prevenzione in oncologia prima e durante la pandemia: associazioni in dialogo” con i presidenti di Andos, Fondazione Veronesi, Gama, L’Albero della Vita, Lilt.

“Abbiamo voluto dedicare questa edizione – sottolinea il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – ai costruttori di comunità. Donne e uomini di tutte le età che fanno del dono il proprio stile di vita e che rappresentano un esempio per le nuove generazioni. Un esercito silenzioso che opera quotidianamente, spesso nell’ombra, per restituirci città migliori e solidali. Nei prossimi mesi ci saranno altre manifestazioni anche in provincia”.

Alla XV edizione della manifestazione hanno partecipato ABC Puglia; ACLI Provinciali di Foggia; ADMO Puglia; AIDO Provinciale Foggia; AIL Foggia; AISM; L’Albero della vita; ANDOS; Angeli in moto; ANPIS; ANFI ; AVIS Comunale Foggia; AVO Foggia; AVO don UVA Foggia; AUSER Foggia; Cicloamici Foggia; CISA; Cittadinanzattiva; Croce Azzurra; Comunità sulla strada di Emmaus; Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine dell’Ordine di Malta; Don Fausto Parisi; Ethnos; E.R.A. Roseto Valfortore OdV; N.I.T.A. ERA Ambiente Laboratorio Verde; Fare Ambiente Laboratorio Verde Foggia; Fondazione Nuova Specie; Fondazione Veronesi; Fondazione Buon Samaritano; GAMA; Genoveffa de Troia; I Falchi; Il Veliero; LILT Foggia; Missionari di Bigene; MODAVI; Pro loco Orsara; ODV PRIMA VELA FOGGIA; Associazione Parkinson Foggia; Parrocchia Gesù e Maria Onlus; Piergiorgio Frassati; Radio Club G. Marconi; Università della Terza Età Madre Teresa di Calcutta; UNICEF Comitato Provinciale Foggia; OdV Mario Del Sordo.