Una donna russa ed una donna ucraina portano insieme la croce per la via crucis con il papa

Irina e Albina, due donne una russa ed una ucraina. Hanno sorretto insieme il legno sotto al quale per i cristiani Gesù Cristo Salvatore del Mondo è caduto per tre volte sul quale è morto. Un simbolo fortissimo, che sta a significare come Ucraina e Russia siano insieme nel dolore, in queste drammatiche settimane di guerra.