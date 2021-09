“UNA COMMEDIA DIVINA”

Omaggio di Fare Arte a Dante Alighieri



Il 2021 viene considerato come l’anno di Dante perché si celebrano i 700 anni dalla morte del poeta, scrittore e politico italiano Dante Alighieri.

Considerato il padre della lingua italiana; la sua fama è dovuta alla paternità della Comedìa, divenuta celebre come Divina Commedia, universalmente considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale.

Tante le iniziative in suo onore soprattutto nelle due città dove Dante visse e operò per gran parte dei suoi cinquantasette anni di vita, Firenze e Ravenna, città nella quale fu sepolto e in cui è presente la famosa Tomba di Dante. Proprio nella città di Ravenna, l’ Alighieri trovò la morte nel 1321, nella notte tra il 13 e 14 settembre.

Anche noi di Fare Arte abbiamo deciso di rendere omaggio al sommo poeta con una favola divertente per grandi e piccini dal titolo “Una commedia Divina” scritta e diretta da Vincenzo Moccia e interpretata da: Mattia Gelsomino, Luca Della Torre, Antonio Beverelli, Antonio Bitondi, Miriana Di Tullo, Antonio Totaro, Pasquina Gelsomino e Vincenzo Moccia.

Il montaggio è stato realizzato da Antonio Troiano.

Buona visione e buon divertimento da Fare Arte, arte in movimento.