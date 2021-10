Una città più civile è una città più vivibile!



Manfredonia ha la necessità di essere “travolta” da una onda d’urto di senso civico. C’è bisogno di riscoprire il rispetto verso il prossimo, verso l’altrui proprietà, verso il bene pubblico e, quindi, verso noi stessi.

Avere senso civico significa anche avere fiducia negli altri, nell’altrui disponibilità a cooperare per il miglioramento quotidiano della comunità in cui si vive.



Dobbiamo riscoprire quel senso civico che per troppi anni è passato in secondo piano, fino a finire oggigiorno nel dimenticatoio. Per farlo il coordinamento di “E885 – Manfredonia Ri-nasce” ha chiesto l’inserimento nel programma elettorale della coalizione “Manfredonia 2050” a sostegno di Raffaele Fatone candidato sindaco, di alcune iniziative concrete e di rapida attuazione come: la creazione di gruppi di discussione e di proposta rionali per coinvolgere i cittadini sipontini nelle decisioni che riguardano la vita quotidiana a Manfredonia; il coinvolgimento delle associazioni culturali a supporto di un’offerta culturale lunga tutto l’anno; l’ideazione di attività in partenariato pubblico-privato per preservare il decoro urbano e stimolare la compartecipazione alla gestione dei beni pubblici urbani.

C’è tanto, tantissimo da fare e, questa volta, non puoi girare la testa dall’altro lato.

Scegli un futuro migliore per te e per la tua comunità. Scegli, Manfredonia.