Una cicogna speciale al Policlinico Riuniti. Parto trigemellare presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia Universitaria

Anna Clara, Nicola e Giulia sono i nomi dei tre gemellini nati il 15 gennaio a 33 settimane di gestazione presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, diretto dal Prof. Luigi Nappi. E’ il secondo parto trigemino al Policlinico Riuniti dall’inizio della pandemia.

I genitori, originari della provincia di Foggia e residenti per motivi professionali a Toronto, hanno scelto di far nascere i loro pargoli in Italia.

L’équipe, costituita dai Dirigenti medici Dott. Giuseppe Maruotti, Dott. Lorenzo Vasciaveo e Dott.ssa Nadia Fede, è stata coordinata dal Prof. Luigi Nappi.

I tre gemellini prematuri, Anna Clara col peso di 1850 grammi, Nicola col peso di 1980 grammi e Giulia col peso di 2050 grammi, sono attualmente ricoverati presso la Struttura di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal Dott. Gianfranco Maffei, con l’augurio che le loro condizioni possano continuare ad essere ottimali come fino a questo momento per poter essere affidati al più presto alle braccia amorevoli della mamma e del papà.

I genitori dei gemellini ringraziano tutto il personale per la professionalità e le cure premurose ricevute: “Coccolati da mani sapienti…siete stati eccellenti in tutto”.

“La nascita dei tre gemellini, in questo particolare momento storico, è un inno alla vita e un messaggio di incoraggiamento per tutti noi” – conclude il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia, Dott. Vitangelo Dattoli.

In pieno Coronavirus, un raggio di speranza e la vita ci sorride…