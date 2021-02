Un weekend di trekking sul Gargano, il 27 Febbraio su Monte Saraceno ed il 28 all’abbazia di Monte Sacro

Trekking Ascesa al Monte Saraceno (+orchidee) – 27 febbraio

€15,00

Natura a tutto tondo per questo trekking vista mare che sale dalla piana di Mattinata fino al Monte Saraceno tra orchidee e macchia mediterranea.

Ad accoglierci, durante l’ascesa, le prime orchidee dell’anno che fanno capolino lungo il sentiero immerso nella macchia mediterranea.

Sulla sommità del monte visiteremo la necropoli daunia, testimonianza di antichi popoli venuti dal mare.

In caso di dichiarazione di Regione Puglia zona arancione/rossa ci sarà il rimborso totale (o coupon dello stesso valore).

IN BREVE

– Luogo: Mattinata

– Quando: Sabato 27 febbraio

– Orario 9:30-13:30

– Difficoltà: T (turistico, dislivello totale: + 200mt / -200mt)

– Lunghezza: 8 km circa

– I posti sono limitati

COSA PORTARE

Acqua 2lt, scarpe da trekking, bastoncini consigliati, frutta/snack.

MATERIALE ANTI-COVID19: mascherina e gel igienizzante.

Prima dell’escursione riceverete altre indicazioni sul comportamento da tenere (distanza di sicurezza 2mt etc).

ALTRE INFORMAZIONI

Tel 3931753151

Escursione tenuta dalla guida turistica Concetta Lapomarda.

Riceverete altre indicazioni (come il punto di incontro) in una mail che vi verrà inviata qualche giorno prima dell’escursione.

Attenzione: tutte le attività potrebbero subire cambiamenti imprevisti dovuti alla pandemia COVID-19.

INFORMAZIONI DISDETTA/CANCELLAZIONE PER METEO/ALTRO

Il diritto di recesso si applica se comunicato entro 7 giorni dall’escursione.

In caso diverso sarà possibile ricevere il rimborso solo del 50% dell’importo versato se comunicato entro 4 giorni.

Se non si comunica la non partecipazione o lo si fa a meno di 4 giorni dall’escursione non si ha diritto al rimborso e dovrà essere corrisposto l’importo completo (qualora si sia versato solo un acconto).

In caso di condizioni meteo ritenute avverse dall’organizzazione l’escursione sarà annullata e ci sarà il rimborso totale (o coupon dello stesso valore).

Tutti i dettagli su Termini e condizioni di vendita.

Trekking all’abbazia di Monte Sacro – 28 febbraio

€15,00

Attraverso un sentiero che sale fino a 800 metri di quota, raggiungeremo uno dei luoghi più suggestivi del Gargano, l’abbazia di Monte Sacro.

fra i colori dell’inverno, raggiungeremo uno dei luoghi più suggestivi del Gargano, Monte Sacro.

Ci addentreremo nell’affascinante e imponente abbazia medievale immersa nel bosco, testimone di tempi e leggende lontane, nate quando questo luogo era tanto importante da avere possedimenti fino alla Lucania.

In caso di dichiarazione di Regione Puglia zona arancione/rossa ci sarà il rimborso totale (o coupon dello stesso valore).

IN BREVE

– Luogo: Mattinata

– Quando: Domenica 28 febbraio

– Orario 09:30-13:00

– Difficoltà: T (turistico, dislivello totale: + 200mt / -200mt)

– Lunghezza: 5 km circa

– I posti sono limitati

COSA PORTARE

Acqua 2lt, scarpe da trekking, bastoncini consigliati, frutta/snack.

MATERIALE ANTI-COVID19: mascherina e gel igienizzante.

Prima dell’escursione riceverete altre indicazioni sul comportamento da tenere (distanza di sicurezza 2mt etc).

ALTRE INFORMAZIONI

Tel 3931753151

Escursione tenuta dalla guida turistica Concetta Lapomarda.

Riceverete altre indicazioni (come il punto di incontro) in una mail che vi verrà inviata qualche giorno prima dell’escursione.

Attenzione: tutte le attività potrebbero subire cambiamenti imprevisti dovuti alla pandemia COVID-19.

