Un Videoclip che profuma di Gargano

Awake – Distruggendo Bach, è il nome del singolo di solo piano e del videoclip interamente girato sul Gargano, prodotto dalla Dea Management & Production in collaborazione con il portale di promozione turistica viagargano.it, regia di Antonio Petruccelli. Un crossover del celebre brano di Bach fa da colonna sonora a luoghi nascosti ed incontaminati del Gargano. Dopo oltre 20 anni da quando ha fondato la Dea, Emanuele Di Sabato è per la prima volta protagonista con la sua musica. “Il mio interesse era quello di raccontare e di far conoscere, attraverso il pianoforte, i luoghi nascosti e unici del Gargano, la mia terra. Luoghi, a volte, sconosciuti anche a vi abita a pochi chilometri.” Riferisce Di Sabato “…Se conoscessimo profondamente la nostra terra ne capiremmo il valore, così la proteggeremmo e la valorizzeremmo!” conclude. Un video che non racconta solo di bellezza, ma anche di attualità. Infatti, la regia di Antonio Petruccelli accosta la bellezza e la perfezione dei luoghi incontaminati del Gargano, all’imperfezione dell’opera dell’Uomo, attraverso gli occhi di un osservatore risvegliato dal pianoforte.

Da questi valori parte l’invito a condividere il video, a far crescere i like su youtube e le visualizzazioni e con essi la sensibilità alla valorizzazione del territorio e della conoscienza di voler lasciare un mondo migliore.