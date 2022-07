“Un tuffo nel passato”, bimbi è il vostro turno!

Bimbi è di nuovo il vostro turno nell’Estate di Ze Pèppe. Oggi e domani dalle ore 19 nel Fossato del Castello c’è il divertentissimo “Un tuffo nel passato” con i giochi tradizionali e popolari.

L’evento organizzato per il 68mo Carnevale di Manfredonia da UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, ha scopo ludico ed educativo nell’ottica della promozione e valorizzazione della cultura locale. Un’occasione anche per i più grandi per apprendere e tornare bambini.

Per info ed iscrizioni 3807646581. Le iscrizioni possono essere anche fatte sul posto prima dell’inizio attività.