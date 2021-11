Un talento di Mattinata a “tu sì que vales” su Canale 5

Stasera il Talent show di Canale 5, in cui chiunque abbia un talento può esibirsi, celebra la sfida finale. Dopo le audizioni, le selezioni durante le puntate del programma, oggi i finalisti scendono in campo per contendersi il titolo di vincitori. Tra questi un trio di acrobati: Gaggi, Manuel e il nostro Francesco Mazzone.

Fin qui tutto normale se non fosse che Francesco è un mattinatese straordinario!

Un ragazzo gentile, di una umiltà spiazzante, pieno di talento con una splendida famiglia a sostenerlo nelle sue scelte professionali e artistiche che ci dimostra che con il duro lavoro quotidiano e tanto sacrificio si possono raggiungere risultati inimmaginabili.

Questa sera tutta la nostra comunità sosterrà questo nostro concittadino con entusiasmo ed orgoglio.

A Francesco, l’incoraggiamento accorato del Sindaco e di tutta l’Amministrazione nel solo grande augurio che tu possa realizzare questo sogno che ognuno di noi sente anche un po’ suo.



Francesco Mazzone fu anche ospite de ilSipontino show del Carnevale di Manfredonia