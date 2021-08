‘Un reporter in valigia’ torna sul Gargano per una nuova stagione

Un territorio così piccolo ma che custodisce una grande ricchezza, tanto da consentire a ‘Un reporter in valigia’ di produrre una nuova stagione di episodi dedicati al Gargano. Torna la web-serie di viaggi che va a caccia di storia nell’Italia più nascosta con cinque nuove puntate dedicate al promontorio d’Italia. Si parte con i piatti della tradizione di Foggia, che accoglie il viaggiatore e video-maker Mirco Paganelli in un pomeriggio di afa, e quelli di Mattinata, cittadina già raccontata nella precedente stagione e custode di nuovi aneddoti. “È stato divertente tornare qua, perché rispetto al precedente viaggio in cui non mi conosceva nessuno, ora diverse persone mi fermavano per strada o persino in mare mentre facevo il bagno”, racconta Paganelli, i cui video sul Gargano hanno raggiunto migliaia di persone. “Mi hanno spiegato che a un certo punto gli episodi circolavano all’impazzata sulle chat dei locali. Per me è stato motivo di orgoglio perché significa che la gente si riconosce in questi racconti e che dunque l’identità del posto è stata rispettata”.

Si tratta della prima volta che ‘Un reporter in valigia’ dedicata nuovamente una stagione allo stesso territorio. “Il motivo – spiega Paganelli – è che tornandoci in vacanza, mi sono reso conto della densità di storie e di ricchezza del Gargano. Da un lato ho avuto occasione di fare tappa in mete che ancora non avevo frequentato, come Foggia e Peschici. Dall’altro è stato bello ritornare nei luoghi già visitati e notare come sono cambiati, mentre la bellezza è rimasta immutata”.





È possibile vedere il nuovo episodio ai seguenti link: YouTube, Facebook e Instagram.

Presentazione ‘Un reporter in valigia’- VIDEO

Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo.Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.