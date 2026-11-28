UPAS Un Posto al Sole, spoiler dal 30/11 al 4/12: Greta in crisi

Un posto al sole, le anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre 2026: Marina prende una drammatica decisione, novità per Silvia e Michele.

Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i telespettatori di Un posto al sole, la storica soap opera di Rai 3 ambientata a Napoli. Le puntate in onda da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2026 vedranno ancora una volta al centro delle vicende Marina Giordano e Roberto Ferri. La confessione della donna sulla reale morte di Stefano Mori avrà delle importanti ripercussioni sulla vita sua e di suo marito, mettendo a dura prova il loro rapporto sentimentale. Nel frattempo, Alberto Palladini continuerà a creare problemi a Silvia e Michele per la questione relativa all'appartamento. L'intervento di Niko, tuttavia, potrebbe cambiare le carte in tavola. Spazio anche alle vicende di Giulia e Luca, alle prese con i preparativi del matrimonio, e a quelle di Guido e Mariella. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi appuntamenti della soap partenopea.

Un posto al sole, anticipazioni: la decisione di Roberto, Alberto cambia idea?

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Roberto Ferri sarà chiamato a prendere una decisione particolarmente difficile dopo aver appreso la verità da Marina: è stata lei a uccidere Stefano Mori durante una tentata violenza da parte di quest'ultimo. La dark lady, attanagliata dai rimorsi, spererà ancora di salvare la sua storia d'amore con Roberto. Nel frattempo, Greta mostrerà una crescente insofferenza nei confronti della vita in carcere, mentre Cristina dovrà fare i conti con i commenti spiacevoli dei suoi compagni di scuola.

La situazione di Marina diventerà sempre più delicata, sebbene la pubblico ministero Cimmino riterrà credibile il suo racconto sulla morte di Mori. Le conseguenze della confessione della Giordano coinvolgeranno anche gli abitanti di Palazzo Palladini. La donna arriverà infine a maturare un drammatico proposito.

Intanto, Alberto pretenderà che Silvia e Michele lascino l'appartamento, essendo ormai scaduto il contratto di locazione. Renato potrà contare sul sostegno del figlio Niko, il cui intervento riuscirà a smussare la rigidità dell'avvocato Palladini, regalando alla coppia un momento di tranquillità.

Giulia e Luca dovranno invece affrontare un imbarazzante equivoco legato alla scelta della persona che celebrerà il loro matrimonio. La Poggi cercherà una soluzione per evitare malumori. Guido e Mariella, infine, riusciranno a ottenere da Lello Troncone il consenso necessario per rendere Diablo adottabile, ma dovranno affrontare il difficile momento del distacco dal cane.

L'appuntamento con Un posto al sole è fissato dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa, su Rai 3. Le puntate saranno disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay.