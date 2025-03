Un Posto al Sole, spoiler 5 febbraio 2025: Fusco sconvolto, Silvia ha paura per Michele

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa succederà a Un posto al sole nell’episodio che andrà in onda stasera, mercoledì 5 marzo 2025? Come al solito le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini terranno incollati al televisore moltissimi telespettatori che sono curiosi di scoprire quali saranno le novità e i colpi di scena.

Gli spoiler rivelano che Rossella dopo aver denunciato Fusco sta ritrovando la serenità. Il suo umore pian piano sta migliorando dopo aver affrontato un periodo davvero difficile che l’ha messa a dura prova e ha fatto preoccupare non poco i suoi cari. La relazione con Nunzio procede a gonfie vele, i due stanno infatti progettando il loro futuro, continueranno a cercare una casa in cui andare a vivere insieme.

Spoiler Un posto al sole, 5 marzo 2025: Fusco perderà il controllo?

Le cose per il primario si complicheranno, nella puntata che andrà in onda stasera riceverà un avviso di garanzia che potrebbe rovinare la sua vita. Fino ad ora nessuno gli aveva mai messo i bastoni tra le ruote, infatti continuava ad avere un comportamento decisamente inappropriato sul luogo di lavoro, le ultime inaspettate novità gli faranno perdere il controllo?

Nel frattempo Gennaro Gagliotti si sentirà umiliato da Ciro e avrà il timore di vedere le sue aziende in rovina a causa dell’inchiesta di Saviani. Gli spoiler fanno poi sapere che nella puntata di Un posto al sole di stasera Silvia sarà molto preoccupata per Michele, infatti gli chiederà di prendere una difficile decisione. Guido, invece, dovrà fare i conti con una consapevolezza che continuerà a turbarlo. Quale? Realizzerà che Mimmo si sta facendo sempre più spazio nella vita di Mariella e in quella di Lollo.