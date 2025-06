Un posto al sole, spoiler 26 giugno: Gennaro conclude un accorso segreto con Chiara

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:55. I fan della serie sono in attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della puntata del 26 giugno. Le anticipazioni rivelano importanti novità che riguardano soprattutto Gennaro.

Il giovane imprenditore sarà sempre più accecato dal risentimento nei confronti di Roberto e Marina. Gagliotti desidererà ledere l’immagine e la credibilità dei coniugi Ferri, fino ad arrivare ad impossessarsi dei Cantieri Flegrei. La sua sete di potere lo spingerà a stipulare un accordo segreto con Chiara. In questo modo potrà contare sul supporto della nuova socia dell’azienda per raggiungere più facilmente il suo obiettivo. La ragazza deciderà di tradire la fiducia di Marina, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Tuttavia non si lascerà sfuggire l’occasione di vendicarsi del dottor Ferri che, in passato, ha tramato alle sue spalle per impossessarsi del suo patrimonio.

Anticipazioni Un posto al sole 26 giugno: Alberto rivede suo figlio dopo tanto tempo

Nel corso della puntata di Un posto al sole che andrà in onda il 26 giugno si assisterà ad un incontro importante. Gianluca Palladini arriverà a Napoli per rivedere suo padre. Alberto, dunque, si troverà faccia a faccia con il suo primogenito dopo anni di silenzio e distanza. Gli spoiler non rivelano i dettagli dell’incontro, senza preannunciare se i rapporti fra i due riusciranno ad essere più distesi.

Al contempo Bice Cerruti coverà dei sentimenti negativi nei confronti di Lello, l’uomo che ha tentato di truffarla. La donna non ha dimenticato il torto subito, tanto da meditare vendetta nei confronti del truffatore. Tuttavia finirà per coinvolgere nei suoi intenti vendicativi anche Mariella, che non capirà fin da subito il piano dell’amica.