Un Natale migliore per 300 famiglie fragili di Manfredonia

“Ci si può salvare solo stando insieme”. (Sergio Mattarella, 16 dicembre 2021).

Un Natale migliore per 300 famiglie fragili di Manfredonia attraverso la solidarietà dell’Associazione Panificatori di Manfredonia (una trentina le attività aderenti) che in questi giorni – attraverso la rete di Amministrazione comunale, Assessorato al Welfare, Curia, Caritas – stanno ricevendo dei prodotti da forno e dolci tipici per trascorrere un po’ più serenamente queste giornate di festa.

Una comunità solidale e collaborativa é un buon presupposto per una città migliore.