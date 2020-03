Un manfredoniano a “Guess My Age”

Ci sarà il manfredoniano Claudio Cotugno tra i 7 ‘sconosciuti’ in gara questa sera, lunedì 16 marzo, da Enrico Papi alla popolare trasmissione Guess My Age – Indovina l’età in onda su TV8 alle 20.30.

“Sono andato a fare i provini a Milano a fine gennaio”, racconta Cotugno, che quando con un po’ di emozione si è presentato presso gli studi Mediaset, per un attimo ha respirato profumo di casa: “Caso strano, si trovano proprio accanto al Pescaria, il locale dei panini di pesce di un manfredoniano”, svela.

Claudio è stato poi riconvocato per il 29 febbraio, agli albori dell’odissea Coronavirus, quando il pericolo reale era ancora poco percepito. “Seppur con un pizzico di paura, ho accettato”. E racconta: “Eravamo più o meno una ventina di persone e dopo averci fatto conoscere tutto lo studio, ci hanno presentato i vari truccatori, parrucchieri, costumisti ed altri collaboratori”.

Una volta fatte le presentazioni “siamo andati nel nostro camerino ‘sconosciuti’, dove ci hanno detto di metterci gli indumenti che ci erano stati richiesti, tipo clown, ballerini, cantanti, atleti. Subito dopo, è passata una ragazza per fornirci l’indizio del ricordo”.

Una volta entrati i concorrenti, noi ‘sconosciuti’ siamo stati fatti accomodare in una sala da dove era possibile vedere in diretta la puntata. Da qui, siamo stati chiamati ad entrare uno per volta. “Il primo ad entrare è stato un clown di strada, la seconda una mamma-miss. Io sono stato il terzo”.

Qual è stato il momento più emozionante? “Quando mi hanno portato dietro le quinte ed ho atteso il segnale del tecnico per salire i tre gradini che portano in un tunnel che man mano che cammini si illumina”.

Quindi Claudio racconta: “Una volta arrivato in un punto prestabilito che è segnato a terra, ci si ferma e si viene completamente abbagliati dai riflettori e da una luce blu intensa che fa da atmosfera in tutto lo studio. Erano tutti stupiti dalla mia presenza ed hanno iniziato a fare domande. Papi ha cercato in tutti i modi di farmi parlare e…”.

E noi ci fermiamo qui, perché per scoprire il resto l’appuntamento è questa sera su TV8 alle 20.30 con Guess my age ed il nostro concittadino Claudio Cotugno.

Maria Teresa Valente