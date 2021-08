Un magnetico Gianrico Carofiglio fa il pienone di pubblico all’esordio della rassegna “Ti porto un libro” di “Marina del Gargano”

Un grande nome ed il pubblico delle grandi occasioni per l’esordio di “Ti porto un libro”, la rassegna letteraria di quattro appuntamenti organizzata dal “Marina del Gargano – Porto turistico di Manfredonia”. Primo ospite ieri sera nell’anfiteatro del Marina è stato il pluripremiato scrittore pugliese Gianrico Carofiglio (ex Magistrato e politico) con “La disciplina di Penelope”, ultima sua fatica (in ordine di tempo) in quasi vent’anni di brillante carriera letteraria

Intervistato dall’Avv. Sara Lauriola (con il piacevole accompagnamento artistico caratterizzato dalle voci narranti di Giuliana Renzullo e Ludovica Castriotta ed il sottofondo musicale della chitarra di Emanuele Rinaldi) Carofiglio ha magneticamente intrattenuto per oltre un’ora il pubblico in religioso silenzio, spaziando dalla cultura alla cronaca, passando per l’attualità e la politica, tenendo come fulcro il tema della legalità e della lotta alla criminalità.

Matteo Palumbo, Direttore de ilsipontino.net, ha intervistato l’autore e Gino D’Errico, Co-Amministratore di “Marina del Gargano”.

I prossimi appuntamenti con “Ti Porto un libro” (che vede la preziosa collaborazione dell’Avv. Prof. Vincenzo Muscatiello) sono i seguenti: Dario Stèfano con “Turismo del vino in Italia. Storia normativa e buone pratiche” (2 settembre), Nichi Vendola con “Patrie” (9 settembre) e Leonardo Palmisano con “La città spezzata” (17 settembre). Tutti gli appuntamenti sono in programma alle ore 20 nell’Anfiteatro di “Marina del Gargano”.