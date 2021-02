Un lavoro oscuro: le sartine del Carnevale. Come nascevano i vestiti della tre giorni di divertimento

Il Carnevale di Manfredonia, è ormai caratterizzato dalla lavorazione dei Carri Allegorici, ma un ruolo importante in questa manifestazione, riveste la lavorazione dei costumi. Oggi sono le mamme, le zie, le nonne a confezionare gli abiti. Spesso, si ricorre a delle sarte per imbastire un abito. Una volta questa usanza di andare da una sarta per preparare un abito carnascialesco, era qualcosa di speciale, perché già il rito di preparazione per il carnevale, era in se qualcosa di magico. Andando in queste sartorie, che poi erano delle vere e proprie abitazioni, c’erano gruppi di ragazze, che di solito cucivano attorno ad un braciere, d’inverno. Esse si disponevano a semicerchio, di fronte alla sarta, che insegnava il mestiere. Queste ragazze potevano avere un’età compresa dai 10 ai 20 anni. Quando si arrivava in queste case, loro ti squadravano dalla testa ai piedi, e sicuramente, dopo che andavamo via, si parlava dell’ultimo avventore che era entrato in casa. Queste ragazze che andavano ad “imparare il mestiere”, di solito non venivano pagate, anzi, molte volte dovevano aiutare la padrona di casa a svolgere i servizi domestici.

Uno dei primi rudimenti del mestiere, era quello di imparare a mettere i “segni”, poi dovevano imparare a fare la “piega”. Infine dovevo esercitarsi a fare “u ‘nchiume”, cioè un punto lungo per far mantenere la stoffa prima che venisse definitivamente cucita. Ma arrivare a questo punto già era un grosso risultato. Le più piccole praticanti, all’inizio andavano a comprare l’elastico, o il filo, oppure i bottoni. Oppure facevano la consegna degli abiti stessi.

Era quasi una gerarchia di compiti, che aveva il suo culmine, quando una praticante, imparava il taglio.

Queste ragazze, d’estate, si sedevano attorno all’uscio della casa e poi parlavano dei loro primi amori, qualche volta cantavano pure. Era una caratteristica tipica della nostra città. A Carnevale, come in altri periodi di punta, queste ragazze avevano un gran da fare. Molte clienti, commissionavano, il pagliaccio, altre ancora abiti di stile ottocentesco, altre ancora, un abito da “pacchianella”. Altre volte si verificava, che la sarta, confezionava costumi in proprio. E durante il periodo di Carnevale, questi abiti venivano affittati. Molto spesso, si poteva trovare abbinata anche qualche maschera.

Difficilmente possiamo trovare attualmente, degli atelier, dove si insegna il taglio e cucito. Era questa delle sartine, una delle caratteristiche tipiche di una Manfredonia, che purtroppo oggi, non c’è più.

Prof. Giovanni Ognissanti

Archivio Storico Sipontino