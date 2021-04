“Un italiano su tre è immune al Covid”

Finalmente anche dai numeri una buona notizia. Dopo mesi di tragici bollettini, i dati del Covid in Italia cominciano a disegnare uno scenario che lascia sperare. “L’indice nazionale di contagio Rt è ampiamente sotto 1 e sta continuando a scendere, nonostante da più di due settimane siano state sostanzialmente riaperte le scuole, dai nidi alla prima media in presenza il resto al 50% in Dad.

È un segnale importantissimo”, ha dichiarato Roberto Battiston, fisico dell’Università di Trento, che studia da mesi l’andamento della pandemia nel nostro Paese ed è finalmente ottimista.

Questo perché circa 1 italiano su 3 è ormai immune: “È stata superata la soglia simbolica del 20% degli italiani cui sono state somministrate una o due dosi. E sappiamo che anche la prima inoculazione dà una buona protezione dal contagio. Poi ci sono i guariti. Si può stimare, cautelativamente, che il 10% degli italiani abbia contratto il Covid e ne sia uscito durante la seconda ondata. Sommati al 20% di vaccinati (anche con una sola dose) arriviamo al 30% della popolazione che è ormai protetta dal contagio. E questo fa scendere, proporzionalmente, Rt”.

Questo non è però un liberi tutti: “Sono ancora troppi gli infetti attivi, da lì arrivano le cause di morte. No alle riaperture libere, il coronavirus riprenderebbe a correre”.

L’intervista completa di Luca Fraioli su Repubblica