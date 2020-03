“Un grido personale per soldati insostituibili & incustoditi”

Sembrerebbe proprio che, tra gli operatori sanitari, gli asintomatici contagianti siano molti; in tal caso sarebbe ancor più doveroso incrementare l’uso dei tamponi. Limitarsi a fare tamponi ai soli sintomatici produrrebbe un contenimento pericolosamente insufficiente dell’infezione, dal momento che si autorizzerebbe la circolazione dei molti asintomatici o con pochi sintomi che, in silenzio, continuerebbero liberamente e segretamente ad infettare a gran velocità; in particolare negli ospedali, ove il numero dei ricoveri aumenta e c’è carenza di presidi e dispositivi di protezione individuale (DPI).

E allora perché non si incrementa subito lo screening? Forse per paura di dover poi allontanare troppi operatori sanitari (positivi asintomatici), riducendo pericolosamente il numero dei soldati al fronte, proprio ora che i sostituti non sono pronti? Mah!

Allora che si velocizzi il reclutamento di nuovi combattenti; alcuni hanno anche allertato i Medici di Medicina Generale (medici di famiglia), ricordando loro di limitarsi al triage telefonico.

Intanto, da settimane, negli ospedali diventati grandi luna park per virus, il personale continua a scambiarsi grandi colonie di piccoli stronzi invisibili, aumentando il numero dei contagi. Fino a quando (forse perché colpiti da un virus ricombinato, quello più aggressivo?) ci si ammala o perisce…

Cosi noi medici continuiamo a ammalarci e a infettare… A occhio e croce sembra che facciamo, con scrupolo, il contrario di quello che dovremmo.

Che eroi!

Penso che per aumentare le speranze di uscirne il prima possibile vincitori, si dovrebbe preservare maggiormente il personale ospedaliero, che è e resterà quello meglio armato e preparato. Ma quanto ancora dobbiamo aspettare?

Bisogna cominciare al più presto a fare tamponi a tutti. Iniziando da quelli più esposti, i soldati.

Un medico ospedaliero della Provincia di Foggia