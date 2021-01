Un futuro per Melissa, gli aggiornamenti

FIRMA LA PETIZIONE

Tutti uniti per un obiettivo comune: sensibilizzare l’AIFA affinchè estenda le cure con il medicinale genico Zolgensma a tutti i bimbi fino a 21kg di peso (così come accade in tutti gli altri paesi in cui tale medicinale è stato approvato).In Italia, ad oggi, lo Zolgensma viene somministrato gratuitamente solo fino a 6 mesi di età, estromettendo da tale cura tantissimi bambini che per questo limite burocratico rischiano la vita.

Dieci secondi del tuo tempo per una lotta di civiltà che può restituire il sorriso a tante famiglie

