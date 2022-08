Un fulmine uccide Alberto Balocco, presidente della famosa azienda dolciaria

Alberto Balocco, presidente e amministratore delegata dall’industria dolciaria fondata dal nonno nel 1927 e tuttora controllata al 100% dalla famiglia, è morto oggi 26 agosto dopo essere stato colpito da un fulmine in montagna, nella zona dell’Assietta, nel Comune di Pragelato, in provincia di Torino.

56 anni compiuti proprio ieri, Balocco era in compagnia di un amico lussemburghese, un’escursione in mountain bike in un periodo di vacanza. Sono morti entrambi.