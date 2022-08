Un Ferragosto all’insegna della cultura a Manfredonia

Un Ferragosto all’insegna della cultura anche a Manfredonia. L’iniziativa del Mibact e Direzione regionale Musei Puglia vede l’apertura straordinaria anche del Museo nazionale archeologico di Manfredonia e Parco Archeologico di Siponto.

Un tuffo nelle atmosfere senza tempo della storia, alla scoperta della bellezza diffusa della terra di Puglia.

È quanto prevede il cartellone di aperture straordinarie di Musei, Castelli e Parchi Archeologici pensato per non deludere le aspettative di cittadini e turisti durante il lungo weekend festivo di ferragosto; una due giorni per avvicinare intere famiglie a microcosmi di arte e cultura, tessuto identitario del territorio.

DOMENICA 14 AGOSTO

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 14.30-19.30 (Ultimo ingresso 18.00)

Parco Archeologico di Siponto 12.30-21.30 (21.00)

LUNEDÌ 15 AGOSTO

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 14.30-19.30 (Ultimo ingresso 18.00)

Info e modalità di accesso:

Castello https://www.coopculture.it/…/biglietto-museo…/…

Parco Archeologico https://www.coopculture.it/…/biglietto-parco…/