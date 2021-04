Un esterno d’attacco per il Manfredonia Calcio

Innesto nel reparto offensivo per mister Danilo Rufini: Giuseppe Villani

Nato a San Severo, Villani inizia con le giovanili del Chieti, per poi proseguire a Foggia fino alla Berretti Nazionale. Da qui poi diverse esperienze con le maglie di Turris, San Severo, Apricena, Gallipoli, Passo Cordone, Scordia, Termoli. Villani è già a disposizione per la gara di domenica 18 aprile.

Villani va ad aggiungersi al reparto offensivo sipontino con le sue caratteristiche e la sua versatilità.

Queste le sue prime impressioni da calciatore biancoceleste: “Vengo a Manfredonia per dare il mio contributo in questo mini campionato che ci attende. Conosco bene il mister e molti dei miei compagni e l’ambientamento è stato immediato. Sarà importante partire subito con il piede giusto per mettere in discesa il nostro campionato”.