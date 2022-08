‘Un Calice Speciale’ cambia location

L’A.S.D. Pesca Senza Barriere nasce come progetto di inclusione sociale per i nostri “Ragazzi Speciali” in collaborazione con la U.I.S.P. di Manfredonia. Il nostro Porto Turistico è lo “spot” ideale per ospitare giovani e meno giovani con disabilità dando loro la possibilità di passare del tempo impegnati nella pesca sportiva, opportunamente “collaborati” dai nostri tesserati.

A tal proposito ringraziamo la G.E.S.P.O, l’A.D.S.P. e la Capitaneria di Porto di Manfredonia per le autorizzazioni concesse al fine dello svolgimento delle nostre attività.

I nostri ragazzi hanno a disposizione anche due piccole imbarcazioni a mezzo delle quali svolgono escursioni in mare.

Nel corso dell’anno la nostra associazione ha coinvolto anche alcune scolaresche di Manfredonia a cui sono state spiegate alcune tecniche di pesca sportiva senza dimenticare quelle di una volta, come la pesca con il “rezzaglio”.

Abbiamo ospitato anche i bambini dell’Ucraina che hanno passato insieme ai nostri ragazzi qualche ora di svago in riva al mare pescando insieme a noi. L’Associazione, naturalmente, deve sostenere costi di gestione a cui, ad oggi, non riesce pienamente a far fronte avendo quale fonte di sostentamento esclusivamente il pagamento delle iscrizioni dei tesserati.



Operiamo in stretta collaborazione con l’Associazione Delfino di Manfredonia, splendida realtà del territorio, ed insieme a loro vorremmo fare molto di più per i nostri ragazzi. Ed è per questo che nasce l’idea del percorso enogastromico “ UN CALICE SPECIALE” : vorremmo farci conoscere, sensibilizzare il territorio e raccogliere fondi da destinare ad eventi in favore dei nostri ragazzi sia nell’ambito della pesca sportiva ma anche in altre attività.

Abbiamo approcciato l’idea della manifestazione “NO PROFIT” con molto timore non sapendo come avrebbe risposto il territorio…ma era la nostra unica chance per continuare la nostra attività in favore dei ragazzi con disabilità.

Per ora il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto! L’indifferenza non ci ha sopraffatto grazie a tante attività produttive del territorio che hanno deciso di essere presenti alla manifestazione con i loro prodotti a titolo INTERAMENTE GRATUITO! Il fine benefico dell’evento che passa proprio dai prodotti del territorio non ha lasciato indifferente la COLDIRETTI di Foggia che ha fortemente contribuito alla realizzazione del progetto. Ringraziamo pertanto il Direttore Provinciale della Coldiretti Dott. Marino Pilati.

Il 1 settembre, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, saranno presenti infatti, nel nel mercato ittico cittadino di Manfredonia, luogo dell’evento, ben 10 stand food ed altrettanti Wine. Tutti i partecipanti, al costo di 20,00 euro, riceveranno un collarino con un calice ed un coupon composto da 5 ticket per assaggi delle specialità food e 5 ticket per degustare i vini messi a disposizione da rinomate cantine di spessore nazionale ed internazionale.



Naturalmente siamo grati dal profondo del cuore a tutti i produttori che hanno permesso, grazie alla loro partecipazione, l’organizzazione dell’evento senza dimenticare il ruolo fondamentale che hanno avuto gli sponsor, a cui va il nostro più sentito ringraziamento. Un grazie di cuore al Sindaco Ing. Gianni ROTICE ed all’Amministrazione Comunale tutta, sempre vicina e sensibile alle problematiche sociali che ha patrocinato l’evento ed al Comitato Festa Patronale che ci ha inserito nel percorso della magnifica festa della città.



Noi ce l’abbiamo messa tutta e continueremo a farlo. La riuscita dell’evento ora, passa per la sensibilità di tutti. Siamo fiduciosi nella buona riuscita della manifestazione, nel corso della quale i nostri “Ragazzi Speciali” vi accoglieranno. Grazie a ognuno di Voi!

Il Presidente Francesco Impagnatiello