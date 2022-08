Un anno fa la festa regionale di ‘Con’: “Valente, la location era splendida e sicura?”

Voler mettere i bastoni tra le ruote a tutti i costi è diventato lo sport preferito della Minoranza del Consiglio comunale di Manfredonia, o meglio di una parte di essa, diciamo un paio di consiglieri.

La patetica e fuori luogo (più del solito) polemica sulle location della Festa Patronale “legate alla tradizione” (a loro dire) è stata sin da subito bollata come castroneria dai nostri concittadini, infastiditi dalla questa pretestuosa situazione che nulla a che fare con l’atteso ritorno dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Siponto. Un caos mediatico senza senso (seppur estremizzato dai soliti quattro componenti della claque social), tanto che, accortisi dell’inopportunità, quasi tutti i Consiglieri di Opposizione si sono ritirati in buon ordine, diramando frettolosamente un comunicato di che denota un lasciare il passo ad una “scelta responsabile”.

A ballare da sola è rimasta la consigliera Valente, riferimento operativo dell’ex sindaco che ha portato allo scioglimento ed al dissesto il Comune di Manfredonia, per la quale Piazza Maestri d’Ascia non solo è sacrilega ai limiti della scomunica papale, ma è insicura e mette a rischio l’incolumità dei partecipanti agli eventi su di essa organizzati.

Oggi, agosto 2022, Amministrazione Rotice. Ma, esattamente un anno fa, agosto 2021 (dal 19al 22) la candidata sindaco in pectore Valente su quella stessa piazza ha dato vita ad una settimana di eventi politico-elettorali denominati “Gente di Mare – la festa regionale di CON” alla presenza del Presidente della Regione Michele Emiliano (con tanto di foto trionfalistiche insieme) e di tantissimi rappresentanti del centrosinistra. Palchi, concerti, dibattiti e persino gazebo per la vendita a scopo di lucro di prodotti alimentari, attività assolutamente vietata in quell’area come da disposizioni demaniali. 

Un anno fa era splendida e sicura come location con tutto ciò che è previsto dalle normative in fatto di safety&security? Che tipologia di autorizzazioni ha avuto dagli Enti preposti? Se ciò non corrispondesse al vero sarebbe ancor più grave visto che a Palazzo di Città era insediata la Commissione Straordinaria giunta proprio in seguito allo scioglimento causato dall’ex sindaco di cui la Valente è fedelissima rappresentante.

Manfredonia ha bisogno di serenità e riappacificazione della e nella comunità, non solo a chiacchiere come quelle della Valente che, ormai, riduce tutte le questioni sul fronte dell’astio personale. Lasciate che la città ed i fedeli possano vivere in armonia un momento molto sentito come la Festa Patronale, da non strumentalizzare inutilmente per i vostri ego e ritorni politico-elettorali.

I Consiglieri comunali delle Liste “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni”