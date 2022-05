Un anno dalla morte di Battiato. Il ricordo di Rai1 con “Il coraggio di essere Franco”

Dopo un periodo di lunga malattia, il 18 maggio del 2021 Franco Battiato è morto. Artista indimenticabile, era uscito di scena nel 2017 a causa di una caduta. La sua ultima uscita discografica, quasi un testamento, è stata pubblicata nel 2019: “Torneremo ancora” era il singolo inedito in una raccolta di grandi classici del cantautore siciliano.

Battiato, con l’estro di uno dei più grandi maestri della musica italiana, ha attraversato molte vite artistiche e ha ridisegnato il concetto di musica pop in Italia. Indimenticabili i suoi successi come “L’era del cinghiale bianco”, “Centro di gravità permanente”, “Cuccuricucù”, “Voglio vederti danzare”. Ma Battiato non è stato solamente pop, ma ha costruito una grammatica nuova, ispirata a contenuti fuori dall’usuale e dal già sentito. Dalla musica elettronica a quella spirituale, toccando qualcosa di mistico e magico. Il maestro Battiato da “La voce del Padrone” in poi si è confermato come un classico della canzone italiana. Una canzone che ha attraversato il Paese: dalla Sicilia del Dopoguerra alla Milano del boom economico.

Una delle sue canzoni più ascoltate è sicuramente “La cura”, un brano che raggiunge vette di perfezione per la sua capacità di immedesimarsi in un amore che si fa ascolto e dedizione, cura e protezione. Battiato, come i veri maestri, ha unito alto e basso, il popolo e la nicchia, le canzoni più complesse a quelle più ritmate, rimandi a libri, immagini, filosofie e mondi di vita inesplorati.

Questa sera, a un anno dalla morte di Battiato, la Rai lo ricorderà con il documentario – in onda su Rai 1 alle 21.20 – “Il coraggio di essere Franco”. Interverranno molti amici di Battiato come: Alice, Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio. Ci sarà anche Morgan che presenterà l’inedito, “Battiato mi spezza il cuore”. “Non voglio comandare e non voglio essere comandato” è uno dei motti che è incluso in questo brano, vera essenza dell’anima libera e ribelle di Battiato.

Il docu ha la regia di Angelo Bozzolini: “Il lavoro è legato soprattutto al misticismo di Battiato. La voce narrante è quella di Alessandro Preziosi, mentre diverse testimonianza spiegano il suo mondo artistico: Sgarbi commenta il Battiato pittore, Alice e Morgan analizzano la sua musica, Sonia Bergamasco e Willem Dafoe raccontano le esperienze nel cinema“.